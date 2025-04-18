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FT: Raiffeisen приостановил продажу бизнеса в России
Группа Raiffeisen Bank Int. остановила продажу российского подразделения
Австрийская группа Raiffeisen Bank International приостановила продажу российского подразделения на фоне сближения Москвы и Вашингтона, а также из-за неопределенности на мировом рынке, пишет FT.
Группа Raiffeisen Bank International (RBI), которая продолжает работать в России, временно прекратила попытки продать свое подразделение на фоне сближения России и США и неопределенности рынков из-за пошлин США, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
«Это делается для того, чтобы оценить ситуацию и понять, может ли позиция США измениться», – сообщили информаторы издания.
Они напомнили, что RBI в 2022 году подвергся давлению со стороны регулирующих органов и правительств иностранных государств, включая ЕС и США, с требованием продать свой бизнес в России. Сложная сделка по продаже была приостановлена после того, как российский суд заморозил акции российской «дочки» «Райффайзенбанка», а позже наложил на банк штраф в размере 2 млрд евро в качестве компенсации ущерба, сказано в материале.
FT отмечает, что в заявлении RBI говорится о «продолжении» процесса продажи, но добавляется, что судебное разбирательство приостановило исполнение любых сделок.
«В настоящий момент акции RBI в «Райффайзенбанке» в России заблокированы, поэтому сделка на данный момент невозможна», – заявили в RBI.
По данным RBI, усилия по сворачиванию бизнеса все еще предпринимаются в соответствии с требованиями Европейского центрального банка.
Raiffeisen, который является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG, представлен в России с 1996 года. Это одна из крупнейших банковских групп Австрии.
Газета ВЗГЛЯД в марте разбиралась, почему западные инвесторы – покупатели российских ценных бумаг – потирают руки в ожидании приближения отмены антироссийских санкций и не торопятся уходить с российского рынка. Красноречивый пример – котировки акций Raiffeisen Bank International AG, австрийского банка с «дочкой» в Москве, которые выросли на Венской фондовой бирже на 25%.