Кремль заявил об отсутствии мирных призывов от Европы по Украине

Песков заявил об отсутствии мирных призывов от Европы по Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Кремль не слышит от Европы призывов, способствующих мирному урегулированию ситуации на Украине, а напротив, замечает ее акцент на милитаризацию, передает ТАСС.

Он отметил, что в последнее время из Европы звучат исключительно призывы к усилению вооружения как самих европейских стран, так и Украины. Песков подчеркнул, что такие заявления не способствуют поиску мирных решений.

Песков отметил наличие некоторых наработок, которые могут лечь в основу будущих обсуждений по украинскому урегулированию, но подчеркнул, что впереди еще много сложных дискуссий.

Ранее на встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.

Напомним, что эту встречу объявили стартом переговоров по Украине с участием европейцев.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны Евросоюза должны быть вовлечены в переговоры, чтобы отмена санкций могла стать частью итогового соглашения о мире.