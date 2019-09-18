Стало известно о смерти раненого в перестрелке в Москве полицейского

СМИ сообщили, что в больнице умер второй полицейский, пострадавший в перестрелке около «Рязанского проспекта».

Об этом сообщает «360».

На место стрельбы прибыл начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов, передает ТАСС.

Также здесь находится руководство УВД по округу. Территория оцеплена, жителей соседних домов не пускают к выходу со станции метро.

Вечером в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» сотрудники полиции пытались задержать подозреваемого в получении взятки сотрудника полиции метрополитена. Тот открыл по ним стрельбу из табельного оружия.

Один полицейский погиб, второй доставлен в больницу. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело.