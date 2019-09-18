Советник Роухани назвал бездоказательными слова Эр-Рияда об атаках на НПЗ

Советник президента Ирана Хесамеддин Ашена заявил, что высказывания представителей Эр-Рияда о причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии демонстрируют, что они ничего не знают.

«Пресс-конференция [саудовского Минобороны] доказала, что Саудовская Аравия ничего не знает о том, откуда были запущены ракеты и дроны. Также они не сумели объяснить, почему их оборонительные системы не смогли отразить атаку», – цитирует сообщение Ашена ТАСС.

Ранее Саудовская Аравия заявила, что при атаках на нефтяные объекты использовались беспилотники и ракеты Ирана. Между тем президент Ирана Хасан Роухани назвал «предупреждением» атаку на НПЗ Саудовской Аравии.

Напомним, в ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками, в результате произошли пожары на НПЗ Абкайк и Хурайс. Атаки привели к приостановке производства и потере половины нефтедобычи.

Во вторник Саудовская Аравия полностью восстановила поставки нефти после атак на нефтяные объекты страны.

В США обвинили иранские власти в причастности к атакам, однако в МИДе Ирана все обвинения отвергли и назвали ложью.