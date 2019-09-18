Роухани назвал «предупреждением» атаку на НПЗ Саудовской Аравии

Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии является предупреждением со стороны народа Йемена для тех, кто развязал войну в этой стране, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Роухани заявил, что «йеменцы не задели больницу или школу, они нанесли удар по промышленному объекту, чтобы сделать предупреждение», передает ТАСС со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию IRIB.

Он добавил, что иранская сторона не хочет военных столкновений на Ближнем востоке, передает РИА «Новости».

В свою очередь министр обороны Ирана Амир Хатами отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

«Совершенно очевидно. Это было боестолкновение между двумя странами. Одной стороной были йеменцы, которые прямо заявили, что они это сделали», – цитирует его агентство ISNA.

Напомним, ответственность за удар по саудовским нефтяным объектам взяли на себя йеменские повстанцы – хуситы, однако США и Саудовская Аравия обвиняют в атаке Иран.

Кроме того, Саудовская Аравия заявила, что нашла доказательства причастности Тегерана к инциденту.