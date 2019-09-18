Киев заявил о готовности отвести войска по всей линии разграничения в Донбассе

Украинская сторона начала подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии соприкосновения на востоке страны, заявил командующий операцией Объединенных сил (ООС) в Донбассе Владимир Кравченко.

Заявление он сделал на встрече с постоянным представителем программы развития ООН в Киеве Оснат Лубрани, передает ТАСС.

Кравченко проинформировал о ситуации в районе населенного пункта Станица Луганская, где уже удалось осуществить отвод войск. Также он напомнил, что по соглашению 2016 года это планировалось сделать еще на двух участках – Золотое и Петровское.

«В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником генштаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы <...> и все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны», – цитирует штаб ООС Кравченко.

В июне специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила начало процесса разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской, а также начало работ по разминированию местности. Позже Киев признал отвод сил.

Ожидается, что разведение сил и средств на двух других участках – Золотое и Петровское – будет обсуждаться на очередной встрече Контактной группы в Минске.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД