Потерялся один из самых известных котов России

Неподалеку от Екатеринбурга идут поиски сбежавшего кота породы сфинкс по кличке Бес, который известен татуировками по всему телу.

О пропаже заявил владелец кота, спортивный российский блогер Кара «Файт» на своей странице в Instagram. Кота не могут найти уже третий день.

«Потерялся всеми вами любимый Беся! Были в гостях в поселке Первомайском – 12 километр Челябинского тракта. Выпрыгнул из окна, растворился в темноте и высокой траве. Искал сам, везде и всюду, звал, бесполезно», – написал Кара «Файт».

По его словам, на следующий день после пропажи к поискам подключились около 15 знакомых блогера.

Тело кота почти полностью покрыто татуировками: на груди (в виде веера из карт), спине (в виде женского лица) и даже на мордочке. Наколки кота в основном выполнены на криминальную тематику, сообщает «URA.RU».

За день на пост отреагировали около 6,5 тыс. человек, в том числе зоозащитники.

«Не спите, есть не можете, волнуетесь? А чем думали, когда набивали все это?», – написал один из пользователей в комментариях.

В ответ Кара в грубой форме объяснил, что последние тату на коте были сделаны еще три-четыре года назад.