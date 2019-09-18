Российский рынок акций незначительно изменился по индексам

Утром в среду рынок акций России несущественно меняется по фондовым индексам в отсутствие сильных сигналов, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышался на 0,02% – до 2821 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,03% – до 1381 пункта, передает РИА «Новости».

Отмечается, что инвесторы выжидают накануне решения и комментариев ФРС США по денежно-кредитной политике.