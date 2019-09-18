Ульяновский губернатор решил судьбу «шоколадной» чиновницы

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не уволит своего советника Светлану Опенышеву за селфи в «шоколадной» ванне, заявил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

«Опенышеву не уволят. Это решение комиссии, к которому прислушался губернатор», – передает РИА «Новости» слова Гончарука.

Поводом для скандала стала фотография чиновницы в нафталановой (нефтяной) ванне. При этом она подписала селфи словами «Много шоколада не бывает».

Морозов инициировал служебную проверку. Опенышева принесла извинения за селфи.

Сообщалось, что за 2018 год она заработала более 2,1 млн рублей.

Напомним, ранее во вторник комиссия по этике дала Морозову рекомендацию не выгонять Опенышеву с работы, а сделать ей выговор.