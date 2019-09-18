Комиссия по этике посоветовала не увольнять чиновницу за селфи в «шоколаде»

Комиссия по этике дала главе Ульяновской области Сергею Морозову рекомендацию по поводу наказания его советника Светланы Опенышевой за селфи в «шоколадной» ванне, сообщил пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук.

Морозову рекомендовано не выгонять Опенышеву с работы, а сделать ей выговор, передает РИА «Новости».

Напомним, поводом для скандала стала фотография чиновницы в нафталановой (нефтяной) ванне. При этом она подписала селфи словами «Много шоколада не бывает».

Морозов инициировал служебную проверку. Опенышева принесла извинения за селфи.

Сообщалось, что за 2018 год она заработала более 2,1 млн рублей.

Недельный курс нафталановых ванн стоит 650 долларов (почти 42 тыс. рублей).

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