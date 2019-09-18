Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность, небольшой, местами умеренный, дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 11–13 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 4 градусов.

Ветер переменных направлений, 2–7 м/с. Атмосферное давление составит около 734 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 8–13 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс один градус.