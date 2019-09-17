Эр-Рияд не стал обвинять Иран в атаке на НПЗ

Власти Саудовской Аравии пока не знают, кто стоит за нападениями на нефтяные объекты страны, заявил министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман.

«Саудовская Аравия пока не знает, кто стоит за нападения на объекты Saudi Aramco, правительство принимает меры, чтобы узнать сторону, ответственную за нападения», – отметил министр, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».

Между тем, ранее в США обвинили иранские власти в причастности к атакам, однако в МИДе Ирана все обвинения отвергли и назвали ложью. При этом вице-президент США Майк Пенс заявил, что США на фоне атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии «готовы к бою».

В то же время в Москве исходят из того, что атаки на НПЗ являются прямым следствием продолжающегося в Йемене острого военно-политического кризиса.

Напомним, в ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками, в результате произошли пожары на НПЗ Абкайк и Хурайс. Атаки привели и приостановке производства и потере половины нефтедобычи.

Ко вторник Саудовская Аравия полностью восстановила поставки черного золота после атак на нефтяные объекты страны.