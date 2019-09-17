Американские ученые смоделировали последствия ядерной войны между Россией и США

Ученые из Принстонского университета (США) разработали модель последствий «ограниченного» ядерного противостояния, которое потенциально могло бы случиться между Россией и НАТО.

Ролик на YouTube опубликовал один из авторов проекта Алекс Глесер. Для создания модели исследователи обратились к обширным наборам данных о ядерном оружии, его запасах у обеих сторон, о возможных целях для нанесения ударов, сообщает РЕН-ТВ.

Согласно сценарию ученых, Россия ударит по приграничным территориям Германии и Польши, чтобы сдержать силы НАТО в Центральной и Восточной Европе. В ответ альянс атакует с применением ядерного оружия Калининградскую область.

Эксперты подсчитали, что первые часы такого «локального» противостояния унесут жизни около 91,5 млн человек.

На прошлой неделе в МИД России признали риск ядерной войны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, справедливо ли такое заявление.