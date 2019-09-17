Кравчук призвал менять «латаную-перелатанную» конституцию Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что необходимо менять конституцию страны, но нужно спросить у народа, какую форму правления он предпочитает.

«Конституцию надо менять. Она латанная-перелатанная», – заявил Кравчук, передает «Интерфакс».

Он отметил, что народу следует выбрать между парламентской, парламентско-президентской и президентско-парламентской формами правления. По его убеждению, страна нуждается в парламентско-президентской форме правления.

Напомним, Верховная рада одобрила внесение в конституцию Украины изменений о снятии депутатской неприкосновенности, который впоследствии подписал президент Владимир Зеленский.