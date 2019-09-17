Аксенов потребовал прекратить дискуссию о переименовании Крыма

Дискуссию о переименовании Крыма в Тавриду нужно прекратить как неактуальную, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить. Подобные инициативы не нужны и не актуальны», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Аксенов заявил, что в 2014 году в Россию вернулась Республика Крым, и именно это название необходимо сохранить, а дискуссии на этот счет «следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах».

«При этом подчеркну, что мы должны знать и чтить свою историю, в том числе помнить, как назывался наш полуостров в разные времена и эпохи», – заявил он.

Ранее депутат нового созыва крымского парламента, кандидат на пост спикера Владимир Константинов заявил, что инициатива по переименованию Крыма не будет рассматриваться, и спекулировать на этом нет смысла.

Постпред при президенте Георгий Мурадов говорил, что инициатива должна пройти предварительное широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инициативе по переименованию Крыма.