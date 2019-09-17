Переименование Крыма приведет в бешенство Украину

Идея переименовать Крым всколыхнула жителей полуострова. По мнению некоторых экспертов, название Таврида «позволит укрепить российский статус этого региона». Почему данное предложение вызвало столь бурную реакцию, какие аргументы за и против озвучиваются и почему слово «Таврида» будет претензией в том числе на нынешние украинские территории?

Глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус, выступая на международном симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды», предложил переименовать регион и называть его Республика Крым – Таврида. По его мнению, это позволит укрепить российский статус полуострова.

Предложение вызвало неоднозначную реакцию. Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу: «Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики, наряду с имеющимся, еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым – Таврида. В России в целом ряде субъектов Федерации после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется», – сказал он и привел в пример Якутию (Саха) и Северную Осетию (Алания).

Сенатор от законодательной власти Крыма Сергей Цеков также поддержал идею, по его словам, в русской общине Крыма она обсуждается достаточно давно.

Сенатор от исполнительной власти Крыма Ольга Ковитиди (этническая гречанка) в интервью газете ВЗГЛЯД подчеркнула, что «все зависит от того, какую позицию займут жители полуострова. Сначала нужно спросить их, хотят они этого или нет. Пока это преждевременно, вопрос нужно изучить», – полагает она. Высказывать свою личную позицию она при этом отказалась, заявив: «Я неотъемлемая часть республики и нашего многонационального народа, так что слово за ним».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила против: «Крым должен остаться Крымом», – написала она в Telegram.

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе тоже против переименования. Он назвал это «пустыми хлопотами». По мнению общественника, «надо возвращать не столько историческое название, сколько историческую память, традиции, культурные ценности».

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Еще резче высказался депутат нового созыва крымского парламента, кандидат на пост спикера Владимир Константинов: «Я категорический противник этих идей. У нас в Крыму есть чем заниматься. У нас колоссальный объем задач. Слова «Республика Крым» мы выстрадали, они нам не просто дались. Все крымчане за это боролись долгие и долгие годы. Для нас эти слова многое значат и прошли через сердце каждого. Крым сегодня знает весь мир, а спросите «Таврида», и придется рассказывать и объяснять. Нет смысла даже на эту тему спекулировать. Я считаю, это аморально. Рассматривать этот вопрос мы не будем», – отрезал он.

Столкнувшись с широким и не всегда комплиментарным обсуждением своей инициативы, Иван Шонус немного «сдал назад». В интервью РИА «Новости» он, в частности, заявил: «Ранее мы внесли в общество такую инициативу, но получили неоднозначную реакцию. Сейчас идет сбор аргументации. Мы общаемся с историками, чтобы это не выглядело спонтанно. Подключили крымских историков и историков Московского государственного педагогического университета. Один из профессоров говорит, не надо ничего менять, пусть все остается как есть. Вопрос придания Республике Крым дополнительного исторического названия «Таврида» – это не тема завтрашнего дня, потому что общество еще не готово. Надо учесть большинство мнений, обидеть кого-то тоже не хочется».

Действительно, назвать инициативу однозначно правильной или безусловно неверной без научного и общественного обсуждения проблематично.

Идея Шонуса – это в первую очередь ответ украинским националистам, которые не первый десяток лет пытаются зачистить Крым от русских и других наций руками крымских татар. Несмотря на то, что крымские татары являются одним из этнических меньшинств в республике, Киев в тот период, когда полуостров был частью Украины, активно поддерживал наиболее радикальных крымско-татарских деятелей. В том числе – призывавших к отделению Крыма и к созданию на его территории халифата.

Поскольку стратегическое планирование никогда не было сильной чертой украинских политиков, они рассчитывали, что крымские татары создадут невыносимые условия для жизни в Крыму русским. А проблемы, которые возникнут после этого, будут решать уже другие люди.

После того, как Крым покинул Украину, эти идеи стали еще более радикальными. В Киеве регулярно обсуждают инициативу объявить более не принадлежащий им регион «национальной автономией крымских татар». Игнорируя при этом все другие национальности и этносы, столетиями (или, как в случае с греками или караимами, тысячелетиями) живущие на полуострове. Отметим, что большинство крымских татар, как и других ныне существующих наций (включая даже украинцев), равнодушно относятся к идеям радикальных националистов.

Таврида – это не только древнегреческое, но и российское административное название.

Как государство Италия расположено на Апеннинском полуострове, так и Таврическая губерния Российской империи включала в себя полуостров Крым и часть пока принадлежащих Украине материковых территорий. Поэтому, действительно, отвергать с порога идею более широко использовать термин «Таврида», видимо, не стоит.

Другой вопрос, требует ли это документального закрепления на официальном уровне. Или достаточно того, что по полуострову проходит трасса «Таврида», и это слово регулярно употребляется в исторических документах, а также в поэзии, прозе и текстах чересчур романтичных журналистов?

Это действительно следует обсуждать, и, кстати, заявленный «переход Крыма в наступление на международной арене» – это отличный повод вывести это обсуждение на международный уровень. Например, устроить в Крыму конференцию, на которую пригласить греков, турок, армян, генуэзцев, венецианцев и потомков других народов, ранее живших в Крыму.

Мало сомнений в том, что в Киеве это вызовет очередную истерику, но чье-чье, а их мнение абсолютно неинтересно.

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