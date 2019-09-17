Взгляд
17 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 14:28  |  vz.ru
Разделы

Газпром заработает на европейском выборе Украины

Переход Украины на европейские аукционы будет только на руку Газпрому Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press
Украина может получить прокачку российского газа в 2020 году и без контракта с Москвой. Для этого Киеву достаточно перейти на европейские энергетические правила игры и выставлять мощности трубы на аукцион. Этот вариант был озвучен в преддверии трехсторонней газовой встречи ЕС, Украины и России. Но при том, что данный вариант позволит загрузить трубу, для Киева он не самый выгодный. Подробности...
Перейти а раздел…

Переименование Крыма приведет в бешенство Украину

Крым – это в том числе Таврида, но Таврида – это не только КрымФото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Идея переименовать Крым всколыхнула жителей полуострова. По мнению некоторых экспертов, название Таврида «позволит укрепить российский статус этого региона». Почему данное предложение вызвало столь бурную реакцию, какие аргументы за и против озвучиваются и почему слово «Таврида» будет претензией в том числе на нынешние украинские территории? Подробности...
Перейти а раздел…

Русская птица поможет восточной дипломатии

Разведение кречета может принести не только финансовые, но и дипломатические успехиФото: Wothe, K./Global Look Press
Сразу несколько важнейших задач способен решить проект, начинающийся в Приморье. Центр по разведению соколов-кречетов дает возможность сохранить легендарную русскую птицу и укрепить дипломатические отношения с арабскими монархиями.  Подробности...
Перейти а раздел…

Литовские военные нашли куратора в американской глубинке

Некоторые подразделения литовской армии выглядят грозно, но в реальности не представляют собой реальную военную силуФото: Ints Kalnins/Reuters
Литва совершила большой прорыв в военных связях с США. По крайней мере, именно так в самой прибалтийской стране оценивают соглашение, подписанное с провинциальным подразделением американской Национальной гвардии. Как Литва и Польша конкурируют за внимание американских военных и имеют ли эти мероприятия реальное военное значение в случае противостояния между Прибалтикой и Россией? Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Людоедство делают «элитарным пороком»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Демонстративное презрение к «скрепам», к традиции, к религии, глумливое хихикание над любым «нельзя», страх показаться недостаточно прогрессивными – все это делает наших западников легкой добычей для самых диких идей. И вот тут некоторая разборчивость и самостоятельность была бы очень уместна. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Медведев отменил устаревшую советскую ересь

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»
Вы, может, и не заметили, но сегодня в России отменили тысячи законов и постановлений советских времен. Если вы не знали, что эти идиотские постановления до сих пор действовали, значит, вы никогда не пытались заниматься бизнесом. Подробности...
Обсуждение: 74 комментария

Убийцами рабочих мест являются не роботы

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Либерал-глобалистская элита целенаправленно подавляет и уничтожает субъект роста – человека, ориентированного на труд, приумножение благосостояния и освоение новых пространств. Такой человек больше не нужен. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
    Перейти а раздел…

    Как военные и разведчики используют животных

    Шутовское венчание Собчак

    Кто освободил Прагу от нацистов – Власов или Конев?

      Перейти а раздел…

      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
      Подробности...

      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
      Подробности...

      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «MoonBike»: Велосипеды, в которые можно влюбиться

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

        «WriteTight»: Подписи для уверенных в себе людей

          Перейти а раздел…
          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

          Как вы относитесь к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?
          • Одобряю

          • Не одобряю

          • Мне безразлично

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Врач поликлиники в Саратове госпитализирована после изнасилования
              Подозреваемого в изнасиловании врача поликлиники в Саратове задержалиУмер народный артист России Валерий УспенскийКрым перешел в наступление на международной аренеУльяновская чиновница извинилась за селфи в «шоколаде»
              БТР насмерть сбил двух росгвардейцевПрезидент Эстонии заявила об усилении позиций страны после встречи с ПутинымУснувшего в Раде Порошенко высмеялиНа сбросившую двух детей с моста в Москве женщину завели дело
              Севастопольские школьники начали изучать украинский языкЭксперт оценил приговор активисту Устинову, травмировавшему росгвардейцаВласти Москвы объяснили, почему постоянно меняют плитку«Уральские авиалинии» отреагировали на сообщения об уходе автора «чуда на кукурузном поле»

              «формула Зеленского»


              Погребинский: В Киеве допускают полный отказ Украины от Донбасса

              территориальный реванш


              Как Польша превратилась в «гиену Европы»

              «взаимное сдерживание»


              Политолог ответил «чистоплюям» по поводу продажи С-400 Саудовской Аравии

              Видео

              атака на нефть


              Западные технологии ПВО провалили важнейший экзамен

              непонимание истории


              США предрекли Крыму участь Прибалтики

              энергетические правила


              Газпром заработает на европейском выборе Украины

              собор Александра Невского


              Русская церковь одержала большую победу над Константинополем

              викторина


              Змеи России − ядовитая или нет?

              Свободные нравы


              Сергей Мардан: Богомолов и Собчак – современные герои «Бесов»

              Истинные цели


              Дмитрий Дробницкий: Убийцами рабочих мест являются не роботы

              дрессированные люди


              Андрей Медведев: Шпионских голубей сменили оппозиционеры

              на ваш взгляд


              Для вас венчание в церкви, это:

              Переименование Крыма приведет в бешенство Украину

              Крым – это в том числе Таврида, но Таврида – это не только Крым   17 сентября 2019, 13:45
              Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
              Текст: Антон Крылов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Идея переименовать Крым всколыхнула жителей полуострова. По мнению некоторых экспертов, название Таврида «позволит укрепить российский статус этого региона». Почему данное предложение вызвало столь бурную реакцию, какие аргументы за и против озвучиваются и почему слово «Таврида» будет претензией в том числе на нынешние украинские территории?

              Глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус, выступая на международном симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды», предложил переименовать регион и называть его Республика Крым – Таврида. По его мнению, это позволит укрепить российский статус полуострова.

              Предложение вызвало неоднозначную реакцию. Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу: «Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики, наряду с имеющимся, еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым – Таврида. В России в целом ряде субъектов Федерации после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется», – сказал он и привел в пример Якутию (Саха) и Северную Осетию (Алания).

              Сенатор от законодательной власти Крыма Сергей Цеков также поддержал идею, по его словам, в русской общине Крыма она обсуждается достаточно давно.

              Сенатор от исполнительной власти Крыма Ольга Ковитиди (этническая гречанка) в интервью газете ВЗГЛЯД подчеркнула, что «все зависит от того, какую позицию займут жители полуострова. Сначала нужно спросить их, хотят они этого или нет. Пока это преждевременно, вопрос нужно изучить», – полагает она. Высказывать свою личную позицию она при этом отказалась, заявив: «Я неотъемлемая часть республики и нашего многонационального народа, так что слово за ним».

              Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила против: «Крым должен остаться Крымом», – написала она в Telegram.

              Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе тоже против переименования. Он назвал это «пустыми хлопотами». По мнению общественника, «надо возвращать не столько историческое название, сколько историческую память, традиции, культурные ценности».

              Еще резче высказался депутат нового созыва крымского парламента, кандидат на пост спикера Владимир Константинов: «Я категорический противник этих идей. У нас в Крыму есть чем заниматься. У нас колоссальный объем задач. Слова «Республика Крым» мы выстрадали, они нам не просто дались. Все крымчане за это боролись долгие и долгие годы. Для нас эти слова многое значат и прошли через сердце каждого. Крым сегодня знает весь мир, а спросите «Таврида», и придется рассказывать и объяснять. Нет смысла даже на эту тему спекулировать. Я считаю, это аморально. Рассматривать этот вопрос мы не будем», – отрезал он.

              Столкнувшись с широким и не всегда комплиментарным обсуждением своей инициативы, Иван Шонус немного «сдал назад». В интервью РИА «Новости» он, в частности, заявил: «Ранее мы внесли в общество такую инициативу, но получили неоднозначную реакцию. Сейчас идет сбор аргументации. Мы общаемся с историками, чтобы это не выглядело спонтанно. Подключили крымских историков и историков Московского государственного педагогического университета. Один из профессоров говорит, не надо ничего менять, пусть все остается как есть. Вопрос придания Республике Крым дополнительного исторического названия «Таврида» – это не тема завтрашнего дня, потому что общество еще не готово. Надо учесть большинство мнений, обидеть кого-то тоже не хочется».

              Действительно, назвать инициативу однозначно правильной или безусловно неверной без научного и общественного обсуждения проблематично.

              Идея Шонуса – это в первую очередь ответ украинским националистам, которые не первый десяток лет пытаются зачистить Крым от русских и других наций руками крымских татар. Несмотря на то, что крымские татары являются одним из этнических меньшинств в республике, Киев в тот период, когда полуостров был частью Украины, активно поддерживал наиболее радикальных крымско-татарских деятелей. В том числе – призывавших к отделению Крыма и к созданию на его территории халифата.

              Поскольку стратегическое планирование никогда не было сильной чертой украинских политиков, они рассчитывали, что крымские татары создадут невыносимые условия для жизни в Крыму русским. А проблемы, которые возникнут после этого, будут решать уже другие люди.

              После того, как Крым покинул Украину, эти идеи стали еще более радикальными. В Киеве регулярно обсуждают инициативу объявить более не принадлежащий им регион «национальной автономией крымских татар». Игнорируя при этом все другие национальности и этносы, столетиями (или, как в случае с греками или караимами, тысячелетиями) живущие на полуострове. Отметим, что большинство крымских татар, как и других ныне существующих наций (включая даже украинцев), равнодушно относятся к идеям радикальных националистов.

              Таврида – это не только древнегреческое, но и российское административное название.

              Как государство Италия расположено на Апеннинском полуострове, так и Таврическая губерния Российской империи включала в себя полуостров Крым и часть пока принадлежащих Украине материковых территорий. Поэтому, действительно, отвергать с порога идею более широко использовать термин «Таврида», видимо, не стоит.

              Другой вопрос, требует ли это документального закрепления на официальном уровне. Или достаточно того, что по полуострову проходит трасса «Таврида», и это слово регулярно употребляется в исторических документах, а также в поэзии, прозе и текстах чересчур романтичных журналистов?

              Это действительно следует обсуждать, и, кстати, заявленный «переход Крыма в наступление на международной арене» – это отличный повод вывести это обсуждение на международный уровень. Например, устроить в Крыму конференцию, на которую пригласить греков, турок, армян, генуэзцев, венецианцев и потомков других народов, ранее живших в Крыму.

              Мало сомнений в том, что в Киеве это вызовет очередную истерику, но чье-чье, а их мнение абсолютно неинтересно.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............