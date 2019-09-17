Постпред президента оценил предложение присвоить Крыму второе название

Инициатива по приданию Республике Крым дополнительного исторического названия «Таврида» должна пройти предварительное широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку, заявил постпред при президенте Георгий Мурадов.

«Подобное предложение должно пройти широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку. Затем сформированная и аргументированная позиция может быть оформлена в виде обращения в Государственный совет Республики Крым», – передает РИА «Новости» слова Мурадова.

Он добавил, что пока предложение является инициативой греческой общины и ряда других общественных организаций Крыма.

Ранее глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус предложил переименовать Крым в Республику Крым – Тавриду, подчеркнув, что это позволит укрепить российский статус полуострова.

Напомним, в понедельник Мурадов поддержал инициативу о переименовании Республики Крым в Республику Крым – Тавриду.

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