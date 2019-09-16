Вице-премьер Крыма поддержал идею о переименовании республики

Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании Республики Крым в Республику Крым – Тавриду.

«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым – Таврида. В России в целом ряде субъектов Федерации после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется», – сказал Мурадов на международном симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды», в котором участвует делегация из Греции, передает «Российская газета».

Вице-премьер республики в этом контексте напомнил о таких субъектах Федерации как Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания).

Мурадов отметил, что, выступая с таким предложением, крымские греки «смотрят в историческую глубину и хотят, чтобы использовалось в том числе и то название, которое применялось в отношении Тавриды на протяжении многих-многих веков».

«Этот вопрос, безусловно, касается всей общественности нашей республики, и если общественность эту инициативу греков поддержит, то она может уже вполне выходить на уровень конкретного обсуждения в Государственном совете Республики Крым и других органах власти», – пояснил он.

Ранее глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус предложил переименовать Крым в Республику Крым – Тавриду, подчеркнув, что это позволит укрепить российский статус полуострова.

Сейчас в Крыму находится делегация из Греции, которая занимается подготовкой к международному проекту «Греки Причерноморья», в рамках которого будет снято несколько документальных фильмов о греках Крыма и истории российско-греческих отношений.

Ранее глава греческой делегации осудил антироссийские санкции.