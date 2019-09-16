Глава греческой делегации осудил антироссийские санкции

Зампред международной ассоциации «Друзья Крыма» и руководитель греческой делегации Константинос Ираклис Исихос осудил западные санкции против России.

«Санкции отравляют отношения между народами и происходят больше между правительствами. Санкции, наложенные на Россию и Крым, – несправедливые», – заявил Исихос, передает РИА «Новости».

Он отметил, что западным странам стоит отказаться от санкций.

«Западные страны, как и США, не могут допустить, чтобы территория одного государства была признана территорией другого, потому что это может повлиять на дальнейшие государства, которые что-то подобное захотят предпринять», – пояснил он.

Напомним, в сентябре президент США Дональд Трамп продлил действие указа о санкциях за «иностранное вмешательство в выборы».

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