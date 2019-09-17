Крым перешел в наступление на международной арене

Отношение к крымчанам на международных площадках в последнее время изменилось, теперь их выступления представители других стран слушают особенно внимательно, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«Как показало очередное совещание ОБСЕ в Варшаве, Крым действительно переходит в наступление на международной арене. Все чаще крымским делегатам предоставляют слово на самых авторитетных площадках, при этом жалкие протесты украинской стороны остаются гласом вопиющего в пустыне. Если ранее к крымчанам только прислушивались, то теперь внимательно слушают», – передает РИА «Новости» слова Молохова.

Он добавил, что намерен выступить на 42-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве, которая пройдет 24 сентября.

«К сожалению, члены украинской делегации продолжают не только нести ложь о жизни в Крыму, но и демонстрировать некорректное и неуважительное отношение к представителям крымской делегации. Все это вызывает недоумение и сожаление, что украинские коллеги так и не научились себя вести подобающим образом на столь представительных международных площадках», – заявила главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, которую на совещании ОБСЕ пыталась лишить слова украинская делегация.

Она добавила также, что крымская делегация намерена продолжить работу на площадках ОБСЕ и не позволить представителям Украины порочить Крым лживыми выступлениями.

«Ни одному представителю ни одного СМИ не было отказано в присутствии на полуострове, ни один профессиональный журналист не был арестован, выслан и не подвергся репрессиям со стороны властей Крыма. Не было ни одного заявления от журналиста какой-либо страны об этом. Также, в отличие от конфликтов в Сирии, Филиппинах, Ираке, на Донбассе, ни один журналист, оператор или фотограф не погиб, не был убит», – рассказала главный редактор Крымского информационного агентства Ольга Леонова.

Леонова, крымский журналист с 20-летним стажем, напомнила, как работали в 2014 году СМИ в Крыму и как охотно рассказывали о событиях «крымской весны» сами жители полуострова, о чем имеются многочисленные свидетельства в свободном доступе.

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По мнению журналиста, было немало коллег, которые занимались интерпретацией происходящего, даже не находясь непосредственно в Крыму. По ее словам, некоторые СМИ целенаправленно транслировали неправду о событиях в Крыму весной 2014 года.

«К сожалению, это происходит и сейчас. Несмотря на то что не было ни одного случая репрессий от Крыма или России в отношении журналистов за их профессиональную деятельность и после весны 2014 года. До сих пор некоторые, к примеру украинские СМИ, предпочитают не быть очевидцами, а быть интерпретаторами фактов. И все же несмотря на такие многочисленные случаи, Крым ждет представителей СМИ со всего мира, Крым открыт и гарантирует безопасность и содействие», – сказала Леонова.

Напомним, в понедельник Украинская делегация предприняла безуспешную попытку лишить слова Волконскую на открывшимся в Варшаве в понедельник совещании ОБСЕ по правам человека.

В 2018 году представителям Крыма также попытались запретить выступать на совещании ОБСЕ.

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