Крым перешел в наступление на международной арене

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17 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 08:22  |  vz.ru
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Газпром заработает на европейском выборе Украины

Переход Украины на европейские аукционы будет только на руку Газпрому Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press
Украина может получить прокачку российского газа в 2020 году и без контракта с Москвой. Для этого Киеву достаточно перейти на европейские энергетические правила игры и выставлять мощности трубы на аукцион. Этот вариант был озвучен в преддверии трехсторонней газовой встречи ЕС, Украины и России. Но при том, что данный вариант позволит загрузить трубу, для Киева он не самый выгодный. Подробности...
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Как Польша превратилась в «гиену Европы»

Карикатура на Юзефа Пилсудского в советской печатиФото: Борис Ефимов
Участие Сталина в последнем на сегодняшний день разделе Польши дает современной Варшаве повод уравнивать его с Гитлером и говорить о «равной» ответственности СССР и Рейха за начало войны. При этом намеренно забываются очень важные подробности, благо они выставляют Польшу в предельно черном свете и делают той самой «гиеной Европы», о которой писал Черчилль. Подробности...
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Русская церковь одержала большую победу над Константинополем

Практически неизбежны суды за храмы и другую недвижимость, в первую очередь – за собор Александра Невского и Сергиевское подворьеФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
За почти две тысячи лет существования христианства Церкви чаще разъединялись, чем объединялись. Тем ценнее принятое в день церковного нового года решение о возвращении большинства приходов «Русского экзархата» в Западной Европе под руку Московской патриархии. В РПЦ это событие уже объявили завершением «драмы разделения русского народа». Смирится ли Константинополь с воссоединением Русской православной церкви? Подробности...
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США предрекли Крыму участь Прибалтики

Президентов прибалтийских государств в прошлом году принимали в Белом домеФото: Carlos Barria/Reuters
Крым рано или поздно вернется в состав Украины, так же как это произошло с восстановлением независимости прибалтийских стран, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. Такие слова лучше всего характеризуют непонимание американцами и политики России, и нашей истории. А это лишает их способности к стратегическому прогнозированию. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Медведев отменил устаревшую советскую ересь

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»
Вы, может, и не заметили, но сегодня в России отменили тысячи законов и постановлений советских времен. Если вы не знали, что эти идиотские постановления до сих пор действовали, значит, вы никогда не пытались заниматься бизнесом. Подробности...
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Убийцами рабочих мест являются не роботы

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Либерал-глобалистская элита целенаправленно подавляет и уничтожает субъект роста – человека, ориентированного на труд, приумножение благосостояния и освоение новых пространств. Такой человек больше не нужен. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Курск выбрал современную власть

Константин Комков, политолог, член Общественной палаты РФ
Итоги выборов в Курской области еще раз показали, что запрос на позитивные изменения достаточно велик. Куряне проголосовали за того кандидата, кто способен эффективно действовать в непростых экономических условиях. Подробности...
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          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

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              Для вас венчание в церкви, это:

              Крым перешел в наступление на международной арене

                 17 сентября 2019, 07:38
              Фото: Omar Marques/Sopa Images/Zuma/Global Look Press
              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати  •
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              Отношение к крымчанам на международных площадках в последнее время изменилось, теперь их выступления представители других стран слушают особенно внимательно, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

              «Как показало очередное совещание ОБСЕ в Варшаве, Крым действительно переходит в наступление на международной арене. Все чаще крымским делегатам предоставляют слово на самых авторитетных площадках, при этом жалкие протесты украинской стороны остаются гласом вопиющего в пустыне. Если ранее к крымчанам только прислушивались, то теперь внимательно слушают», – передает РИА «Новости» слова Молохова.

              Он добавил, что намерен выступить на 42-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве, которая пройдет 24 сентября.

              «К сожалению, члены украинской делегации продолжают не только нести ложь о жизни в Крыму, но и демонстрировать некорректное и неуважительное отношение к представителям крымской делегации. Все это вызывает недоумение и сожаление, что украинские коллеги так и не научились себя вести подобающим образом на столь представительных международных площадках», – заявила главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, которую на совещании ОБСЕ пыталась лишить слова украинская делегация.

              Она добавила также, что крымская делегация намерена продолжить работу на площадках ОБСЕ и не позволить представителям Украины порочить Крым лживыми выступлениями.

              «Ни одному представителю ни одного СМИ не было отказано в присутствии на полуострове, ни один профессиональный журналист не был арестован, выслан и не подвергся репрессиям со стороны властей Крыма. Не было ни одного заявления от журналиста какой-либо страны об этом. Также, в отличие от конфликтов в Сирии, Филиппинах, Ираке, на Донбассе, ни один журналист, оператор или фотограф не погиб, не был убит», – рассказала главный редактор Крымского информационного агентства Ольга Леонова.

              Леонова, крымский журналист с 20-летним стажем, напомнила, как работали в 2014 году СМИ в Крыму и как охотно рассказывали о событиях «крымской весны» сами жители полуострова, о чем имеются многочисленные свидетельства в свободном доступе.

              На ваш взгляд

               
              Хотели бы вы переехать в Крым?



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              По мнению журналиста, было немало коллег, которые занимались интерпретацией происходящего, даже не находясь непосредственно в Крыму. По ее словам, некоторые СМИ целенаправленно транслировали неправду о событиях в Крыму весной 2014 года.

              «К сожалению, это происходит и сейчас. Несмотря на то что не было ни одного случая репрессий от Крыма или России в отношении журналистов за их профессиональную деятельность и после весны 2014 года. До сих пор некоторые, к примеру украинские СМИ, предпочитают не быть очевидцами, а быть интерпретаторами фактов. И все же несмотря на такие многочисленные случаи, Крым ждет представителей СМИ со всего мира, Крым открыт и гарантирует безопасность и содействие», – сказала Леонова.

              Напомним, в понедельник Украинская делегация предприняла безуспешную попытку лишить слова Волконскую на открывшимся в Варшаве в понедельник совещании ОБСЕ по правам человека.

              В 2018 году представителям Крыма также попытались запретить выступать на совещании ОБСЕ.

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