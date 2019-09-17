В крымском парламенте отказались рассматривать предложение о переименовании

Инициатива по приданию Республике Крым дополнительного названия «Таврида» не будет рассматриваться, спекулировать на этом нет смысла, заявил депутат нового созыва крымского парламента, кандидат на пост спикера Владимир Константинов.

«Я категорический противник этих идей. У нас в Крыму есть чем заниматься. У нас колоссальный объем задач. Слова «Республика Крым» мы выстрадали, они нам не просто дались. Все крымчане за это боролись долгие и долгие годы. Для нас эти слова многое значат и прошли через сердце каждого. Крым сегодня знает весь мир, а спросите «Таврида», и придется рассказывать и объяснять. Нет смысла даже на эту тему спекулировать. Я считают это аморально. Рассматривать это вопрос мы не будем», – передает РИА «Новости» слова Константинова.

Он рассказал также, что полномочия главы Крыма и председателя республиканского правительства могут разделить.

«Это решение созревает. Юристы активно над этим сейчас работают. Идеологически это возможно. Закон это позволяет. С правовой точки зрения нет препятствий. Это одна из форм работы. Возможно, в новых реальностях это будет более удобная форма. Многие регионы Российской Федерации имеют такую конструкцию, и это показало свою эффективность... Окончательное решение будет принято в ближайшее время», – сказал Константинов.

По его словам, разделение полномочий позволит главе Крыма заниматься более стратегическими задачами.

«Крым – особый регион, он очень политизирован. Мы находимся на передовой политической борьбы, нужно выстраивать взаимоотношения на международной арене, с федеральными органами власти. В Крыму реализуется колоссальное количество программ разных. Координация этой работы требует колоссальных усилий и параллельно нужно заниматься регионами. Это все не так просто организовать, поэтому для того, чтобы это было более логично, разделение полномочий было бы полезно», –подчеркнул Константинов.

Ранее глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус предложил переименовать Крым в Республику Крым – Тавриду, подчеркнув, что это позволит укрепить российский статус полуострова.

Напомним, ранее во вторник постпред при президенте Георгий Мурадов заявил, что инициатива по приданию Республике Крым дополнительного исторического названия «Таврида» должна пройти предварительное широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку.



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