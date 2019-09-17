В Совфеде оценили идею переименования Крыма

«Наша основная позиция – это прежде всего позиция самих крымчан», – заявила газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя предложение главы национально-культурной автономии греков «Таврида» Ивана Шонуса переименовать полуостров в Республику Крым – Тавриду.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди добавила, что пока такое решение может быть преждевременным. Она также предложила провести общественный опрос на эту тему среди крымчан.

«Все зависит от того, какую позицию займут жители полуострова. Сначала нужно спросить их, хотят они этого или нет. Пока это преждевременно, вопрос нужно изучить», – отметила сенатор.

«Что касается моей личной позиции – я неотъемлемая часть республики и нашего многонационального народа, так что слово за ним», – заключила Ковитиди.

Ранее глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус предложил переименовать Крым в Республику Крым – Тавриду, подчеркнув, что это позволит укрепить российский статус полуострова.

Предложение поддержал постпред при президенте Георгий Мурадов. Он отметил, что инициатива по приданию Республике Крым дополнительного исторического названия «Таврида» должна пройти предварительное широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку.

В свою очередь депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что неоднозначно относится к инициативе придания Республике Крым дополнительного исторического названия «Таврида», так как, по ее мнению, Крым должен оставаться Крымом, передает РИА «Новости».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД