В Петербурге достигнут максимум по вводу жилья с 2014 года

В 2018 году впервые с 2014 года был достигнут максимум по вводу жилья в Санкт-Петербурге, сообщили на совещании избранного губернатора Александра Беглова с членами правительства.

Всего с 2014 по 2018 год было введено 16,9 млн квадратных метров жилья. Наибольшее число домов построили в Приморском районе, сообщает SPbdnevnik.ru.

Беглов отметил, что одна из главных целей Генплана – убрать разрыв между жилищной и социальной застройкой. Сейчас, по словам градоначальника, Петербургу не хватает 169 детских садов, 89 школ и 54 объекта здравоохранения.

Также Генплан, по словам Александра Беглова, должен предусматривать вопрос приоритета парков в городе. И в этом моменте правительство прежде всего обязано опираться на мнение горожан.

«Нам эти скандалы не нужны, надо учитывать мнение горожан», – подчеркнул глава города.

Напомним, что ранее правительство выделило из Резервного фонда РФ 10,6 млрд рублей, которые город направил на развитие социальной инфраструктуры. Средства пошли на ввод в эксплуатацию 24 детских садов, четырех школ, 16 офисов врачей общей практики, включая поликлиники и женские консультации.