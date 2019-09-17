Угрожавшую устроить стрельбу в школе девушку задержали в США

В США правоохранители задержали девушку, которая угрожала устроить стрельбу в своей бывшей школе.

В доме 18-летней Алексис Уилсон полицейские нашли доме автомат Калашникова и несколько магазинов с патронами к нему, передает Fox News.

Девушка рассказала коллегам, что намерена застрелить 400 человек ради забавы. При этом она упомянула школу, в которой училась ранее.

Отметим, что в США участились случаи стрельбы в общественных местах. Так, жертвами стрельбы в Одессе (Техас, США) стали пять человек, свыше 20 человек пострадали. Сообщалось, что инцидент произошел в магазине Home Depot.

До этого при стрельбе на стадионе в Алабаме пострадали 10 подростков.

Всего же с начала года в Соединенных Штатах произошло 22 случая стрельбы в стенах школ. В надежде защитить детей родители стали раскупать пуленепробиваемые рюкзаки.