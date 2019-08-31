При стрельбе на стадионе в Алабаме пострадали 10 подростков

В результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил американского штата Алабама в пятницу вечером пострадали по меньшей мере 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет, пятеро из них находятся в критическом состоянии, сообщил телеканал NBC со ссылкой на данные полиции.

По данным телеканала, инцидент произошел после футбольного матча на стадионе «Лэдд-Пиблз», который проходил между командами «ЛеФлор» и «Вилльямсон», передает ТАСС.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Шеф полиции города Лоренс Баттисте уточнил, что большинство пострадавших находились на стороне игроков и болельщиков команды «ЛеФлор».

Двух человек задержали и допросили.

В середине августа возле кампуса государственного университета Алабамы в США произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и еще трое пострадали.