Стрельба произошла возле университета в США, есть жертвы

Возле кампуса государственного университета Алабамы в США произошла стрельба, два человека погибли и еще трое ранены, сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел в четверг. По словам сержанта Джарретта Уильямса, в результате стрельбы один человек погиб на месте трагедии, а другой умер в больнице от огнестрельных ранений, передает РИА «Новости».

Кроме того, еще трое получили различные ранения и были доставлены в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, представители университета сотрудничают с полицией.

По словам главы университета Квинтона Росса, стрельба произошла не на территории кампуса, а в одном из зданий неподалеку.

Ранее сообщалось, что с начала года в Соединенных Штатах произошло уже 22 случая стрельбы в стенах школ. В надежде защитить детей родители стали раскупать пуленепробиваемые рюкзаки.