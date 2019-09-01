В результате стрельбы в Техасе пострадали десятки человек

В Техасе устроили стрельбу, есть жертвы, число пострадавших может достигать как минимум 30 человек, сообщают СМИ.

Стрельба произошла в агломерации «Мидленд – Одесса», два человека погибли, пострадали 20–30 человек, передают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на New York Times и Texas Tribune.

Сообщается, что стрельбу могли вести два человека, находившиеся в разных автомобилях.

Один из стрелков ликвидирован.

CBS сообщает, что стрельба произошла в магазине Home Depot. Подозреваемые скрылись с места преступления на легковом автомобиле Toyota и почтовом фургоне.