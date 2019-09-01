При стрельбе в американской Одессе погибли пять человек и пострадали более 20

Жертвами стрельбы в Одессе (Техас, США) стали пять человек, свыше 20 человек пострадали, сообщил шеф полиции города Майкл Герке.

«У нас по меньшей мере 21 пострадавший (среди гражданского населения) и не менее пяти погибших», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на NBC.

Пострадали трое полицейских.

Стрелял белый мужчина в возрасте около 30 лет.

Герке сообщил, что получена «предварительная информация» о стрелке, но оглашать ее отказался.

CNN заявила, что вряд ли речь идет о случае, когда «человек берет оружие и открывает беспорядочную стрельбу по толпе».

Герке рассказал, что стрельба началась после того, как правоохранители остановили легковую машину Honda золотистого цвета. Преступник выстрелил в сотрудника департамента общественной безопасности и предпринял попытку уехать от правоохранителей, продолжая вести огонь. Через некоторое время мужчина бросил Honda и угнал почтовый автофургон.

У кинотеатра Cinergy полиция в ходе перестрелки ликвидировала преступника.