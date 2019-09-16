Московский суд отказался искать адрес Шварценеггера

Арбитражный суд Москвы отказал конкурсному управляющему компании «Русская Фильм Группа» (РФГ), снявшей ленту «Вий», Кириллу Бодрову в поиске адресов актеров Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана.

Бодров просил через суд запросить у администрации Сан-Франциско адрес Шварценеггера, но суд отклонил ходатайство, передает РИА «Новости» со ссылкой на определение суда.

«В соответствии с принципами равноправия сторон, состязательности сторон и диспозитивности, суд не осуществляет сбор доказательств и не оказывает помощи лицам, участвующим в деле, в сборе доказательств», – говорится в документе.

Управляющий также просил истребовать адрес Джеки Чана в Гонконге и данные об участии обоих иностранных артистов в фильме «Тайна печати дракона», сиквеле «Вия». Суд отклонил эти запросы.

Напомним, ранее конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) обратился с иском с требованием взыскать с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей.

5 сентября суд освободил Бодрова от обязанностей конкурсного управляющего РФГ по его запросу. Иск о поиске адресов был подан до того, как Бодров ушел с должности управляющего.