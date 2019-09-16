Китай назвал безответственными обвинения США в адрес Ирана

Пекин считает безответственным обвинять какую-либо из сторон в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии без проведения надлежащего расследования, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Считаем, что без проведения тщательного расследования и до получения его результатов безответственно обвинять кого-либо», – заявила дипломат на просьбу прокомментировать обвинения США в отношении Ирана, передает РИА «Новости».

Чуньин подчеркнула, что Китай выступает против любых действий, которые могут обернуться обострением ситуации в регионе, и выразила надежду на то, что стороны проявят сдержанность.

В ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Эр-Рияд признал потерю половины нефтедобычи.

Американская сторона обвинила Иран в субботнем инциденте, хотя ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские мятежники. Позднее они выступили с новыми угрозами в адрес Саудовской Аравии, потребовав «прекратить агрессию» в отношении Йемена.

Между тем в Сенате США призывали нанести сокрушительный удар по нефтяным объектам Ирана.

В Тегеране назвали ложью заявления американской стороны о причастности к атакам на Саудовскую Аравию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.