Названы регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ

Наибольшую долю семейного бюджета тратят на жилищно-коммунальные услуги на Камчатке и Колыме (до 14%), наименьшую – в Дагестане и Ингушетии (менее 5%).

Средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России в 2018 году – 9,6% (около 4,4 тыс. рублей ежемесячно). В сравнении с 2017 годом рост составил 4%, свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА «Новости».

Причем значение в регионах может разниться от 4,6% до 15,0%.

Низкая доля затрат на ЖКУ в Дагестане (4,6%), Ингушетии (4,8%), Хакасии (7,1%), Татарстане (7,1%), Чечне (7,2%) и Забайкалье (7,3%).

В абсолютном выражении меньше всего на ЖКУ тратят в Республике Алтай – 2 тыс. 374 рубля (доля в семейном бюджете – 7,7%, поэтому регион находится на девятом месте в рейтинге). В лидирующем в рейтинге Дагестане затраты средней семьи на услуги ЖКХ каждый месяц составляют 2 тыс. 445 рублей.

Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае – 15%, или в денежном эквиваленте более 9,7 тыс. рублей в месяц. Также высокие показатели в Магаданской области (14%) и в Ямало-Ненецком автономном округе (13,5%), жители этих регионов платят за ЖКУ более 8 тыс. рублей каждый месяц.

В Крыму, Петербурге, Мордовии, Вологодской и Омской областях затраты средней семьи на оплату услуг ЖКХ составляют 10%. Расходы жителей еще 40 российских регионов превышают 10%, среди них Приморский край (10,1%), Орловская (10,3%), Челябинская (10,5%) и Ленинградская области (12,8%).

Эксперты отмечают, что позиции регионов в рейтинге могут объясняться природно-географическими причинами, также имеет значение уровень доходов жителей. Кроме того, на уровень расходов влияет доля населения, проживающего именно в квартирах, что подразумевает более активное пользование услугами ЖКХ.

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