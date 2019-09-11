Названы регионы с самой дорогой мобильной связью

Расходы россиян на сотовую связь за год выросли на 11%, причем самая дорогая связь в Волгограде и Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные исследования «Яндекс.Деньги».

Аналитики изучили траты пользователей на повседневные услуги за восемь месяцев 2019 года и сравнили полученные результаты с аналогичным периодом 2018 года, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что «расходы пользователей на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9% и 11% соответственно». При этом «платное телевидение и онлайн-кинотеатры стали еще доступнее – средний чек за эти услуги уменьшился почти на 13%».

Отмечается, что «за ЖКУ россияне платят примерно столько же, сколько и годом раньше».

Средний чек за мобильную связь составляет по стране 344 рубля. Больше всего на эту услугу тратят в Волгограде и Санкт-Петербурге – в среднем по 671 и 541 рублю соответственно. В Москве средний чек ниже – 444 рубля, а самые низкие цены в Омске – 238 рублей.

Отмечается, что сильнее всего средний платеж за сотовую связь вырос за год в Волгограде и Челябинске – на 57% и 46% соответственно. Уменьшился этот показатель только в Красноярске (на 14%) и Казани (на 16%).

Средний чек россиян за платное ТВ, по оценке «Яндекс.Денег», составляет 880 рублей. Больше всего на телеконтент тратят в среднем за раз в Воронеже – 1 тыс. 33 рубля. Средний чек за коммунальные услуги компания оценила в 3 тыс. 8 рублей. Сильнее всего этот показатель вырос за год в Самаре – на 15%, до 2 тыс. 718 рублей. Средний платеж за домашний интернет составляет по России 598 рублей, больше всего за год он вырос в Новосибирске – на 39%, до 540 рублей.

Напомним, 1 июня 2019 года национальный и внутрисетевой роуминг отменили в России.