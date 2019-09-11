Названы регионы с самой дорогой мобильной связью

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Польша сделала Украине подарок за счет России

Польша снова выкручивает руки Газпрому Фото: Stefan Sauer/Global Look Press
Европейский суд запретил Газпрому полностью использовать мощности газопровода Opal, который является продолжением морской части «Северного потока – 1». Такой подарок Украине устроила Польша. Время для вынесения решения вряд ли случайно, а само это решение может иметь серьезные последствия для всего газового рынка России, Украины и Европы. Подробности...
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История «агента США» Смоленкова отвлекает от более важного

Тот самый особняк в США, который принадлежит мистеру и миссис Oleg & Antonina SmolenkovФото: Bright MLS
Американские СМИ активно раскручивают версию, что в непосредственной близости от высшего руководства России долгое время работал агент ЦРУ. Называется даже имя этого человека и сообщается, что в свое время он был эвакуирован в США. Насколько достоверны подобные спекуляции и на что в связи с этими публикациями стоило бы обратить внимание? Подробности...
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За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
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За что Трамп уволил самого антироссийского члена своей команды

Трампу надоело спорить с Джоном БолтономФото: Leah Millis/Reuters
Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Сторонник атакующей имперской внешнеполитической стратегии так и не сумел навязать президенту США свое видение американского курса. С чем связана отставка Болтона, в чем он не смог найти с Трампом общий язык и какое значение это событие имеет для России? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Варшавская мелодия для русских отыграла

Максим Соколов, публицист
Отношения русских и поляков – политические, культурные, бытовые – практически на всем протяжении совместной истории складывались не очень хорошо. Но были времена и полонофилии. Все это поляки с энтузиазмом профукали. Подробности...

Для Лукашенко наступают трудные времена

Глеб Простаков, журналист
Белоруссия стремительно теряет позицию посредника между Россией и Украиной – Москва и Киев начали договариваться напрямую. Это бьет как по экономическим, так и по политическим интересам Белоруссии. Подробности...
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После обмена Зеленский должен сделать второй шаг

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва и Киев наконец-то сделали шаг навстречу друг другу – обменялись задержанными и пленными. Оптимисты надеются, что этот шаг будет первым на длинном пути нормализации двусторонних отношений. Подробности...
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

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              Названы регионы с самой дорогой мобильной связью

              11 сентября 2019, 08:33

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Расходы россиян на сотовую связь за год выросли на 11%, причем самая дорогая связь в Волгограде и Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные исследования «Яндекс.Деньги».

              Аналитики изучили траты пользователей на повседневные услуги за восемь месяцев 2019 года и сравнили полученные результаты с аналогичным периодом 2018 года, передает РИА «Новости».

              Выяснилось, что «расходы пользователей на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9% и 11% соответственно». При этом «платное телевидение и онлайн-кинотеатры стали еще доступнее – средний чек за эти услуги уменьшился почти на 13%».

              Отмечается, что «за ЖКУ россияне платят примерно столько же, сколько и годом раньше».

              Средний чек за мобильную связь составляет по стране 344 рубля. Больше всего на эту услугу тратят в Волгограде и Санкт-Петербурге – в среднем по 671 и 541 рублю соответственно. В Москве средний чек ниже – 444 рубля, а самые низкие цены в Омске – 238 рублей.

              Отмечается, что сильнее всего средний платеж за сотовую связь вырос за год в Волгограде и Челябинске – на 57% и 46% соответственно. Уменьшился этот показатель только в Красноярске (на 14%) и Казани (на 16%).

              Средний чек россиян за платное ТВ, по оценке «Яндекс.Денег», составляет 880 рублей. Больше всего на телеконтент тратят в среднем за раз в Воронеже – 1 тыс. 33 рубля. Средний чек за коммунальные услуги компания оценила в 3 тыс. 8 рублей. Сильнее всего этот показатель вырос за год в Самаре – на 15%, до 2 тыс. 718 рублей. Средний платеж за домашний интернет составляет по России 598 рублей, больше всего за год он вырос в Новосибирске – на 39%, до 540 рублей.

              Напомним, 1 июня 2019 года национальный и внутрисетевой роуминг отменили в России.


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