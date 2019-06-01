Национальный и внутрисетевой роуминг отменили в России

С 1 июня в России отменен национальный и внутрисетевой роуминг, сообщают информационные агентства.

С субботы роуминг отменяется на законодательном уровне, тогда как технически основные операторы уже сделали это по указанию ФАС, передает РИА «Новости».

27 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга на территории страны.