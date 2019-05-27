Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга.

«Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга», – сказал премьер, открывая традиционную встречу с вице-премьерами.

Медведев подчеркнул, что это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта правительства, передает РИА «Новости».

В прошлом году компании МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 – «большая четверка» мобильных операторов – были оштрафованы на 750 тыс. рублей каждая по делам о национальном (межсетевом) роуминге.