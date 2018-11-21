Операторов мобильной связи обязали отменить национальный роуминг

Президент Владимир Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг, обязав операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки, совершаемые по всей территории России.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законопроектом, авторами которого выступили депутаты Госдумы, российские операторы внутри своих сетей обязаны устанавливать «одинаковые условия оказания услуг» связи для каждого абонента независимо от того, находится ли он в том регионе России, где приобрел номер, или же за его пределами.

Закон вступает в силу с 1 июня 2019 года.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему жадность сотовых операторов угрожает национальной безопасности России.