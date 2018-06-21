Жадность сотовых операторов угрожает безопасности России

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19 декабря, среда  |  Последнее обновление — 22:42  |  vz.ru
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Сколько еще у России осталось нефти

Нефть - одно из главных богатств России, и крайне важно знать, каков объем этого богатства
Министр энергетики Александр Новак отчитался о прогнозе добычи нефти в России в уходящем году – около 556 млн тонн. Крайне интересно сопоставить его заявление со словами другого чиновника, главы Роснедр Евгения Киселева, по поводу прироста запасов нефти в стране. Сколько нефти мы добываем (тратим) – и сколько открываем новых ее запасов? И надолго ли России хватит этого важнейшего мирового ресурса? Подробности...
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«В стране изменился политический ритм»

ЭИСИ и газета ВЗГЛЯД провели заседание клуба «Экспертный взгляд» по итогам выборов 2018 годаФото: Дмитрий Шутов/ВЗГЛЯД
«2018 год дал понять, что в стране политическая жизнь кипит, она не поддается втискиванию в какие-либо рамки и методички. И это хорошо», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова на заседании клуба «Экспертный взгляд». В стенах клуба политологи федерального уровня подвели итоги бурной избирательной кампании в регионах России. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Китай нащупал уязвимое место в подбрюшье США

Председатель Си и генерал-губернатор Питер Косгроув всего четыре года назад вместе нянчили австралийских вомбатовФото: Huang Jingwen/Zuma\ТАСС
Торговая война Пекина с Вашингтоном все больше превращается в политическую. Причем для контрударов Китай выбирает слабые звенья в обороне США – его союзников. Под удар уже попала Канада, а следующими мишенями могут стать Австралия и Новая Зеландия. Как именно мог бы Пекин нанести по ним экономический удар и сколько это ему будет стоить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн

Андрей Бабицкий, журналист
Если уж в тюрьме, где действует определенный режим, человека могут забить до смерти, то что говорить о ситуации на фронте. И тем не менее Люся Штейн выкладывает на своей странице «попрошайку» со сбором средств на войну. Подробности...
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Советский цирк уже не умеет делать чудеса

Антон Крылов, журналист
Мир идет вперед. Все меньше и меньше людей хотят идти в цирк смотреть, как тигры, в полном соответствии со шлягером Михаила Боярского, садятся у ног. И все больше хотят смотреть на то, что показывает Cirque du Soleil. Подробности...
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На турецком фронте Трамп сам загнал себя в угол

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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          Жадность сотовых операторов угрожает безопасности России

          Использование традиционной мобильной голосовой связи сегодня скорее традиция, чем необходимость   19 декабря 2018, 21:30
          Фото: Донат Сорокин/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          Мобильная связь между различными регионами России должна стоить столько же, сколько и в домашнем регионе. Соответствующий закон приняла Государственная дума. Однако высшему законодательному органу страны вот уже который год успешно противостоит тройка сотовых операторов, не желающих терять огромные доходы от роуминга. И их жадность – прямая угроза национальной безопасности страны.

          Госдума в очередной раз приняла закон об отмене национального роуминга. Как говорится в документе, «на территории Российской Федерации оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети связи устанавливает одинаковые условия оказания услуг... каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах территории субъекта Российской Федерации, указанной в решении о выделении такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту абонентский номер, или за пределами указанной территории».

          Это далеко не первая попытка депутатов добиться от операторов отмены роуминга. И поскольку в качестве даты вступления закона в силу указано 1 июня 2019 года, нет сомнений в том, что нас ждёт очередное шоу «дайте денег» от операторов сотовой связи.

          Напомним, что предыдущая итерация отмены роуминга привела к нынешней ситуации, в которой мы стали платить за роуминг даже больше, чем раньше. В ответ на требование законодателя «установить в других регионах такую же стоимость вызовов» операторы один за одним поменяли предыдущие правила. Если до 2018 года, когда человек приезжал в другой регион, на большинстве тарифов он звонил домой по тем же ценам, что раньше, а звонки в город, куда он приехал, тарифицировались как междугородние, то теперь ситуация ровно противоположная. Звонки домой стали междугородними, а в регионе пребывания – «домашними». Как говорил Владимир Ленин, «формально правильно, а по существу издевательство». Ведь домой люди звонят, как правило, больше и чаще, чем в регион, куда они приехали по работе или на отдых.

          Антимонопольщики регулярно выписывают операторам штрафы за внутрисетевой роуминг, но сумма не настолько велика, чтобы сотовые компании отказались от используемых ими лазеек в законодательстве. Последний на нынешний момент штраф составил 737,5 тыс. руб. на каждого. Не сильно заметная сумма, учитывая, что, скажем, чистая прибыль МТС в 2017 году составила 56 миллиардов рублей.

          Неудивительно, что граждане в подобных условиях всё больше и больше отказываются от «обычной» сотовой связи и пользуются для звонков мессенджерами, которым абсолютно без разницы, где находится человек и сколько минут или даже часов он разговаривает.

          По данным газеты «Ведомости», у некоторых операторов объем голосовых звонков через мессенджеры увеличился за последний год в 10 раз. WhatsApp, Viber, Skype, Telegram (типа запрещён в РФ) – все эти программы предоставляют возможность разговаривать и платить только за пакет интернета. А если подключиться к вайфаю, которого в стране всё больше и больше – то и вообще совершенно безвозмездно, то есть даром. Нет сомнений, что по мере увеличения числа смартфонов и скорости интернета число звонков через мессенджеры будет расти на порядок ежегодно.

          Сейчас операторы (что естественно) получают больше денег от голосовой связи – в прошлом году МТС, Билайн и Мегафон получили в России 356,5 млрд, 236,5 млрд и 288,7 млрд рублей соответственно. При этом за мобильный интернет абоненты заплатили Билайну и Мегафону по 59 и 88,2 млрд (МТС данные не разглашает). Получать сотни миллиардов рублей за голосовые звонки сотовым операторам позволяет исключительно сила привычки всего человечества, сформированная в эпоху проводной связи.

          С технической точки зрения нет принципиальной разницы, что гнать по проводам или передавать по воздуху – голосовой или интернет-трафик. Но за десятилетия телефонных переговоров люди привыкли, что за звонки надо платить поминутно, а междугородняя и тем более международная связь – это очень дорого. Хотя проводам, опять-таки, без разницы, идёт по ним сигнал или нет. Их проложили один раз, затраты электричества также невелики. Высокая стоимость телефонной связи объяснялась изначально высокими затратами на прокладку проводов и поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии.

          С интернетом с самого начала была обратная ситуация. Люди знали, что отправить электронное письмо в соседний дом и на другой континент стоит одинаково.

          Можно понять, почему операторы цепляются за поминутную тарификацию голосовых звонков (хотя большинство давно выбрало пакеты минут), и тем более за роуминг, когда за абсолютно такой же звонок можно содрать в два, а то и в три раза больше денег. Но результат будет один – всё больше и больше людей будут отказываться от «обычных» звонков в пользу мессенджеров. Если операторы введут наценки на трафик мессенджеров – значит, люди будут пользоваться для звонков вайфаем.

          Возможно, через какое-то время сотовые компании поймут, что мощности, построенные для голосовой связи, пустуют, и резко снизят стоимость или увеличат количество минут в пакетах. Но до тех пор, пока люди будут платить за голосовые звонки и пользоваться роумингом, операторы будут стремиться взять за это по максимуму.

          Если, конечно, государство не вмешается более настойчиво и строго, чем делает это сейчас. В Евросоюзе работа операторов сотовой связи регулируется гораздо более жестко, чем в России. Сотовые компании уже полтора года как вынуждены отменить роуминг в странах ЕС. Впрочем, и они, разумеется, не сдаются просто так – есть тонкости, которые позволяют операторам частично компенсировать понесенные убытки.

          В России с нашими расстояниями дешевая междугородняя связь и возможность оставаться на связи в поездках – вопрос не только удобства, но и сохранения единства страны.

          Кстати, большинство операторов по-прежнему числят Крым на «особом» положении, чтобы не попасть под санкции – ведь и МТС, и Билайн продолжают работать на Украине, сменив названия, чтобы не ассоциироваться с Россией. Крым, по сути, остается для сотовиков «заграницей», и власти просто смирились с этой ситуацией.

          Исчезнет ли роуминг к июню следующего года, или сотовые операторы придумают очередную уловку, или предпочтут платить необременительные штрафы, однозначно сказать сложно. Наверное, придумают.

          Но будущее – за дешевой связью без границ и ограничений.


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