Жадность сотовых операторов угрожает безопасности России

Мобильная связь между различными регионами России должна стоить столько же, сколько и в домашнем регионе. Соответствующий закон приняла Государственная дума. Однако высшему законодательному органу страны вот уже который год успешно противостоит тройка сотовых операторов, не желающих терять огромные доходы от роуминга. И их жадность – прямая угроза национальной безопасности страны.

Госдума в очередной раз приняла закон об отмене национального роуминга. Как говорится в документе, «на территории Российской Федерации оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети связи устанавливает одинаковые условия оказания услуг... каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах территории субъекта Российской Федерации, указанной в решении о выделении такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту абонентский номер, или за пределами указанной территории».

Это далеко не первая попытка депутатов добиться от операторов отмены роуминга. И поскольку в качестве даты вступления закона в силу указано 1 июня 2019 года, нет сомнений в том, что нас ждёт очередное шоу «дайте денег» от операторов сотовой связи.

Напомним, что предыдущая итерация отмены роуминга привела к нынешней ситуации, в которой мы стали платить за роуминг даже больше, чем раньше. В ответ на требование законодателя «установить в других регионах такую же стоимость вызовов» операторы один за одним поменяли предыдущие правила. Если до 2018 года, когда человек приезжал в другой регион, на большинстве тарифов он звонил домой по тем же ценам, что раньше, а звонки в город, куда он приехал, тарифицировались как междугородние, то теперь ситуация ровно противоположная. Звонки домой стали междугородними, а в регионе пребывания – «домашними». Как говорил Владимир Ленин, «формально правильно, а по существу издевательство». Ведь домой люди звонят, как правило, больше и чаще, чем в регион, куда они приехали по работе или на отдых.

Антимонопольщики регулярно выписывают операторам штрафы за внутрисетевой роуминг, но сумма не настолько велика, чтобы сотовые компании отказались от используемых ими лазеек в законодательстве. Последний на нынешний момент штраф составил 737,5 тыс. руб. на каждого. Не сильно заметная сумма, учитывая, что, скажем, чистая прибыль МТС в 2017 году составила 56 миллиардов рублей.

Неудивительно, что граждане в подобных условиях всё больше и больше отказываются от «обычной» сотовой связи и пользуются для звонков мессенджерами, которым абсолютно без разницы, где находится человек и сколько минут или даже часов он разговаривает.

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По данным газеты «Ведомости», у некоторых операторов объем голосовых звонков через мессенджеры увеличился за последний год в 10 раз. WhatsApp, Viber, Skype, Telegram (типа запрещён в РФ) – все эти программы предоставляют возможность разговаривать и платить только за пакет интернета. А если подключиться к вайфаю, которого в стране всё больше и больше – то и вообще совершенно безвозмездно, то есть даром. Нет сомнений, что по мере увеличения числа смартфонов и скорости интернета число звонков через мессенджеры будет расти на порядок ежегодно.

Сейчас операторы (что естественно) получают больше денег от голосовой связи – в прошлом году МТС, Билайн и Мегафон получили в России 356,5 млрд, 236,5 млрд и 288,7 млрд рублей соответственно. При этом за мобильный интернет абоненты заплатили Билайну и Мегафону по 59 и 88,2 млрд (МТС данные не разглашает). Получать сотни миллиардов рублей за голосовые звонки сотовым операторам позволяет исключительно сила привычки всего человечества, сформированная в эпоху проводной связи.

С технической точки зрения нет принципиальной разницы, что гнать по проводам или передавать по воздуху – голосовой или интернет-трафик. Но за десятилетия телефонных переговоров люди привыкли, что за звонки надо платить поминутно, а междугородняя и тем более международная связь – это очень дорого. Хотя проводам, опять-таки, без разницы, идёт по ним сигнал или нет. Их проложили один раз, затраты электричества также невелики. Высокая стоимость телефонной связи объяснялась изначально высокими затратами на прокладку проводов и поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии.

С интернетом с самого начала была обратная ситуация. Люди знали, что отправить электронное письмо в соседний дом и на другой континент стоит одинаково.

Можно понять, почему операторы цепляются за поминутную тарификацию голосовых звонков (хотя большинство давно выбрало пакеты минут), и тем более за роуминг, когда за абсолютно такой же звонок можно содрать в два, а то и в три раза больше денег. Но результат будет один – всё больше и больше людей будут отказываться от «обычных» звонков в пользу мессенджеров. Если операторы введут наценки на трафик мессенджеров – значит, люди будут пользоваться для звонков вайфаем.

Возможно, через какое-то время сотовые компании поймут, что мощности, построенные для голосовой связи, пустуют, и резко снизят стоимость или увеличат количество минут в пакетах. Но до тех пор, пока люди будут платить за голосовые звонки и пользоваться роумингом, операторы будут стремиться взять за это по максимуму.

Если, конечно, государство не вмешается более настойчиво и строго, чем делает это сейчас. В Евросоюзе работа операторов сотовой связи регулируется гораздо более жестко, чем в России. Сотовые компании уже полтора года как вынуждены отменить роуминг в странах ЕС. Впрочем, и они, разумеется, не сдаются просто так – есть тонкости, которые позволяют операторам частично компенсировать понесенные убытки.

В России с нашими расстояниями дешевая междугородняя связь и возможность оставаться на связи в поездках – вопрос не только удобства, но и сохранения единства страны.

Кстати, большинство операторов по-прежнему числят Крым на «особом» положении, чтобы не попасть под санкции – ведь и МТС, и Билайн продолжают работать на Украине, сменив названия, чтобы не ассоциироваться с Россией. Крым, по сути, остается для сотовиков «заграницей», и власти просто смирились с этой ситуацией.

Исчезнет ли роуминг к июню следующего года, или сотовые операторы придумают очередную уловку, или предпочтут платить необременительные штрафы, однозначно сказать сложно. Наверное, придумают.

Но будущее – за дешевой связью без границ и ограничений.