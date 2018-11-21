Госдума приняла закон об отмене национального роуминга

Российские парламентарии на пленарном заседании в среду приняли закон о ликвидации национального роуминга в России.

Депутаты от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли соответствующую инициативу на рассмотрение Госдумы в июне 2017 года.

«На территории Российской Федерации оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети связи устанавливает одинаковые условия оказания услуг подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах территории субъекта Российской Федерации, указанной в решении о выделении такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту абонентский номер, или за пределами указанной территории», – говорится в тексте законопроекта, передает РИА «Новости».

Согласно проекту, абонент оплачивает телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, находящимся за пределами России. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2019 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятое решение «позволит людям сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России».