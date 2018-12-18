Большая тройка мобильных операторов оштрафована за роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала «Вымпелком», МТС и «Мегафон» за внутрисетевой роуминг, действующий при выезде из «домашнего региона», сообщили в ведомстве.

«Антимонопольное ведомство наложило штраф на компании «Вымпелком», МТС и «Мегафон» за установление внутрисетевого роуминга. Каждая компания должна заплатить 737,5 тыс. рублей. На оплату штрафа у операторов есть 60 дней», – приводит текст сообщения ТАСС.

Напомним, в марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении МТС и «Мегафона» по итогам проверки отчетов об отмене внутрисетевого роуминга в России. Позже подобное дело было открыто в отношении «Вымпелкома».

В марте 2018 года в ведомстве заявили, что на МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» будут наложены штрафы за нарушения, связанные с внутрисетевым роумингом. При этом в ФАС отметили, что все же добились отмены роуминга. Сообщалось, что «Вымпелком» отменит внутрисетевой роуминг с 20 августа, «Мегафон» – с 30 августа, МТС – до 30 августа для 90% абонентов и до 30 сентября для оставшихся.