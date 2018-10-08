Региональные операторы выступили против отмены роуминга

Региональные операторы связи, обслуживающие около 3,5 млн абонентов, предупредили правительство о будущих убытках в связи с отменой платы за входящие в роуминге, которую предполагает принятый летом в первом чтении законопроект.

Внутрисетевой роуминг в России действует в пределах сети одной компании, национальный включается, когда сеть домашнего для абонента оператора отсутствует в каком-либо регионе. Законопроект об отмене роуминга внутри России предполагает, что оплата соединений между абонентами в пределах страны должна осуществляться по единому тарифу оператора «независимо от местонахождения как вызывающего, так и принимающего абонента». В результате операторы приравняли стоимость исходящих звонков, интернет-трафика и СМС в поездках по стране к тарифам домашнего региона. Кроме того, в конце августа – начале сентября «Вымпелком», Tele2, МТС и «МегаФон» отменили плату за входящие в роуминге.

Региональные операторы связи направили в правительство письмо, в котором обратили внимание на негативные последствия отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге. Региональные операторы уверены, что не смогут компенсировать потери, поскольку по-прежнему вынуждены будут платить полную стоимость роуминга партнерам в регионах, где не имеют сети. Это может привести к уходу с рынка таких компаний или резкому росту их тарифов, согласны эксперты, рассказали «Коммерсанту» два источника на рынке.

Вопрос обсуждался на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства Владислава Федулова 1 октября. На совещании присутствовали представители «большой четверки» операторов и региональных «Мотива» (работает в Свердловской, Курганской областях и ХМАО) и «Таттелекома» (Татарстан).

«Ожидается, что по итогам примут решение, которое будет направлено в Госдуму для доработки законопроекта об отмене роуминга», – рассказал один из участников встречи.

В «Мотиве» подтвердили участие в совещании, подчеркнув, что из-за отмены роуминга «операторы однозначно будут терять в деньгах». «До сих пор непонятно, как в схему вписываются региональные операторы и на каких условиях они должны использовать сети федералов по время путешествий своих абонентов», – пояснил представитель «Мотива».