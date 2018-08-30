Медведев рассказал о большой победе

Глава российского правительства Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров назвал большой победой грядущую отмену мобильными операторами внутреннего роуминга.

«В этом году мобильные операторы, наконец, отменят внутренний роуминг. Это большая победа. И людям больше не придется переплачивать за связь во время поездок по России», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

В августе ФАС решил оштрафовать «большую тройку» за нарушения, связанные с внутрисетевым роумингом. После этого операторы мобильной связи назвали даты отмены роуминга. При этом сообщалось, что в Крыму сохранится оплата за входящие звонки с номеров российских операторов мобильной связи.