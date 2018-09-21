«Большую четверку» оштрафовали за национальный роуминг

Компании МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 – «большая четверка» мобильных операторов – оштрафованы на 750 тыс. рублей каждая по делам о национальном (межсетевом) роуминге, сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.

Голомолзин заявил, что проблема национального роуминга была решена в марте 2018 года. «Штрафы на операторов связи наложены в сумме порядка 750 тыс. руб. на каждого (из операторов «большой четверки» – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова ТАСС.

В то же время штрафы по делам о внутрисетевом роуминге будут определены в октябре, добавил Голомолзин.

Национальный роуминг – это возможность использовать сеть другого мобильного оператора внутри той же страны. Обычно это происходит тогда, когда новая компания получает лицензию на оказание услуг мобильной связи и пытается выйти на рынок, заключая с другими операторами соглашение о роуминге в их сетях, пока не будет построена собственная сеть. Распространен в некоторых странах, например, в Индии, где число региональных операторов велико и страна разделена на районы. Отмена межсетевого роуминга исключает проблемы, связанные с завышением тарифов для абонентов тех операторов, которые не имеют представительства в регионе, куда отправляется абонент.

Внутрисетевой роуминг – возможность перемещаться из одного региона в другой внутри покрытия одного оператора, то есть когда операторы предлагают тарифы для определенного региона.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал большой победой грядущую отмену мобильными операторами внутреннего роуминга.

Напомним, МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») согласились отменить плату за входящие звонки в поездках по России.