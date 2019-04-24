ФАС анонсировала скорую отмену национального роуминга в Крыму

На территории Крыма будет отменен национальный роуминг, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Согласно принятым решениям, и нами, и компаниями, и крымскими компаниями, здесь не будет так называемого национального роуминга. Роуминг будет абсолютно исключен», – приводит ТАСС слова Артемьева.

По его словам, на сегодня прорабатываются все варианты, чтобы крымские мобильные операторы могли зарабатывать за счет увеличения притока клиентов.

«Как показывает опыт России, нам компании большие говорили о том, что если уйдет роуминг, они потерпят огромные убытки. А на самом деле, за счет того, что возросла их выручка от увеличившегося количества абонентов, они только выиграли», – отметил Артемьев.

Кроме того, он отметил, что уже в конце текущего года произойдет полная отмена роуминга между Белоруссией и Россией.

Он подчеркнул, что правительство серьезно работает над вопросом, чтобы пять стран Таможенного союза одновременно отменили роуминг.

В декабре прошлого года Госдума приняла закон об отмене национального роуминга.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что жадность сотовых операторов угрожает безопасности России.

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