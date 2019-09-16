Чемезов поддержал идею создания в России военной охранной компании

Глава Ростеха Сергей Чемезов выразил мнение, что России необходима военная охранная компания, которая поможет работать в горячих точках.

По словам главы Ростеха, иностранные военные охранные компании не всегда способны обеспечить безопасность, передает ТАСС.

«К сожалению, мы иногда сталкиваемся с проблемами. Ну и настоящую безопасность обеспечить местные не всегда могут. Поэтому, конечно, если бы это была какая-то наша российская компания, было бы намного лучше», – подчеркнул Чемезов.

В качестве примера онг привел перевозку грузов. «Сейчас захватывают то одно судно, то другое. Мы всегда нанимаем охранные компании», – добавил глава Ростеха, отметив, что госкорпорация работала бы с охранной российской компанией в случае ее создания.

Напомним, в июне президент Владимир Путин высказался о российских «частниках» в Сирии.

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