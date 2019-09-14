Под Челябинском жильцы дома погибли от испарений сгнившего в подвале картофеля

В поселке Магнитка Кусинского района Челябинской области четыре человека погибли из-за скопления газа в подвале жилого дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону и подтвердил глава района Юрий Лысяков. По словам осведомленного источника, в подвале дома скопился газ от гнилого картофеля.

Глава района сообщил, что в подвале одноэтажного дома произошло скопление углекислоты, передает ТАСС. «Жильцы, спустившиеся в подвал, отравились газом» – сказал Лысяков.

«В МЧС поступил сигнал от дежурного ГУ МВД по Челябинской области. (...) Частный жилой дом, были обнаружены четыре человека, трое из которых не подавали признаков жизни. Еще один был в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную районную больницу, скончался в лечебном учреждении. Был привлечен психолог Златоустовского пожароспасательного гарнизона для работы с родственниками погибших», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По словам осведомленного источника, в частном доме в погребе скопился газ от гнилого картофеля.