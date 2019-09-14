Зеленский пообещал сказать Путину «много всего»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он хотел бы «много всего» сказать российскому лидеру Владимиру Путину при личной встрече.

Зеленский, отвечая на вопрос о том, что он скажет Путину, заявил: «У меня очень много всего».

На уточняющий вопрос, выстраивает ли он какую-либо стратегию в отношениях с Россией, президент ответил утвердительно, передает портал «Обозреватель».

Ранее Зеленский заявлял, что рассчитывает в ближайшее время обсудить с Владимиром Путиным сроки проведения встречи в «нормандском формате» (Франция, Германия, Россия и Украина).

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор отмечал, что Путин охотнее общается с украинским лидером Владимиром Зеленским, чем с его предшественником Петром Порошенко.

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