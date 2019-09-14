Трамп назвал своего «любимого диктатора»

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы семи во французском Биаррице назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим «любимым диктатором».

По сведениям издания, перед состоявшейся в августе встречей с президентом Египта на полях саммита Группы семи во французском Биаррице Трамп в присутствии американских и египетских чиновников громко спросил: «Где мой любимый диктатор?», передает ТАСС.

Несколько человек, находившихся в зале в тот момент, подтвердили изданию, что слышали вопрос Трампа, заданный «в шутливой манере». При этом источники издания не уточнили, слышал ли реплику Трампа сам президент Египта.

Ранее сообщалось, что на полях саммита G7 в Биаррице Трамп и ас-Сиси обсуждали ситуацию в Ливии.

Напомним, в апреле глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Египет плотно координируют действия по восстановлению государственности Ливии «через инклюзивный национальный диалог с участием представителей ведущих военно-политических сил».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Египет разрушил мечты Трампа об «арабском НАТО».