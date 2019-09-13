В Архангельской области начали увозить понтоны после взрыва под Северодвинском

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что на берегу Белого моря после ЧП на полигоне под Северодвинском началась эвакуация понтонов.

«Разработан комплекс мероприятий, который включает в себя, во-первых, демонтаж и вывоз для утилизации технологического оборудования, а во-вторых снятие с мели и транспортировку для утилизации самих понтонов. Все заинтересованные стороны приступили к выполнению работ», – сообщил Орлов, передает ТАСС.

Он отметил, что работы по вывозу этих конструкций уже начались.

По словам главы региона, областное правительство во взаимодействии с компетентными структурами и научным сообществом организовало и провело все нужные лабораторные исследования морской воды, почвы и растительности, которые однозначно подтверждают, что никаких угроз здоровью населения и окружающей среде не существует.

Напомним, 8 августа на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. После этого сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона из-за образования радиоактивного облака. В Росгидромете заверили, что кратковременное превышение природного фона «никакой угрозы населению и окружающей среде не несет».