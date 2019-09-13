Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку»

Глава Сбербанка Герман Греф на Московском финансовом форуме заявил, что России следует готовиться к «сырьевому шоку», который может возникнуть из-за снижения потребления нефти и уменьшения цены на нее ниже 40 долларов за баррель.

«Если мы ко вчерашнему кризису будем готовиться, мы упустим завтрашний. У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. Сырьевой шок под названием снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложение нефти в мире. Это приведет к очень низким ценам на нефть. Значительно, может быть ниже, чем цена отсечения (по бюджетному правилу – прим. ТАСС)», – сказал Греф, передает ТАСС.

Он отметил, что благодаря Министерству финансов получилось удержать цену «на уровне 40 плюс», однако она может упасть значительно ниже.

«Надо готовится к этим новым рискам», – заключил Греф.

Ранее сообщалось, что в России может случиться кризисе на рынке лекарств.