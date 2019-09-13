В Калининграде стартует фестиваль уличного искусства kaliningrART

С 13 по 15 сентября в Калининграде пройдет стрит-арт фестиваль kaliningrART. Проект получил грантовую поддержку на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Автор проекта – Анна Степченко – выиграла на реализацию идеи 700 тыс. рублей.

«На Тавриде в этом году я была на смене «Таврида АРТ-парк». Эта смена объединила в мае больше 200 архитекторов, урбанистов и дизайнеров со всей России. Очень воодушевила новая площадка и ее просторы», – приводятся слова Степченко в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«На Тавриду я приехала с молодым человеком, и у нас была проектная идея – провести в Калининграде фестиваль уличного искусства. Мы давно увлечены стрит-арт культурой и хотим повысить качество и уровень этого вида искусства у нас в городе. Вместе с тем существует проблема вандализма и порчи облика города райтерами. Яркий тому пример – набережная Порта г. Калининграда. Я уверенна, что проблему можно решить не путем запрета, а путем повышения квалификации и сознательности вовлеченных в стрит-арт искусство подростков и художников. А этого можно достичь благодаря проведению серии образовательных лекций и мастер-классов с экспертами в этой области. Мою идею поддержали и вот сегодня она уже осуществится», – поделилась Анна.

kaliningrART – это проект, посвященный повышению качества стрит-арта в городе Калининграде, его исследованию, а также борьбе с вандализмом. Программа фестиваля будет состоять из лекций от приглашенных художников и гостей на тему стрит-арта, создания стрит-арт галереи, мастер-классов, кинопросмотров и выставочного пространства.

В рамках фестиваля, с 14 по 15 сентября, набережная Порта превратится в стрит-арт галерею. 20 пролетов забора территории Калининградского вагоностроительного завода станут площадкой для творчества уличных художников. Все работы будут запечатлены в первой книге-сборнике калининградского стрит-арта, которая будет выпущена сразу после фестиваля.

Открытие фестиваля состоится в пятницу в 15.00 по местному времени (16.00 мск), роспись стен начнется в субботу по адресу ул. Вагоностроительная, 49. Вход свободный.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на странице мероприятия – https://vk.com/kaliningrart.

Грантовый конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и входит в открытую платформу «Россия – страна возможностей».

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (прошел с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 г.).

Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.