В Крыму отреагировали на новые идеи Зеленского по «возвращению» полуострова

Никакие стратегии украинского лидера Владимира Зеленского по «возвращению» Крыма никогда не сработают и больше напоминают ахинею, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

«Существуют вещи, которые непосильны никому, никаким технологиям, проектам и стратегиям. Это вещи, которые формировались фундаментально. Крым стал частью Российской Федерации не в результате политической акции, а в результате исторического процесса», – сказал РИА «Новости» Бобков.

Вице-спикер посоветовал киевским властям не тратить время на «ахинею и тайные интриги», поскольку никакие идеи и стратегии по возвращению Крыма не сработают.

«Выбор крымчан не основан на вещах, связанных с экономическими благами, это цивилизационный выбор, сделанный задолго до 2014 года», – сказал он.

Бобков посоветовал Киеву заняться выстраиванием стратегии полноценных экономических отношений с российским Крымом.

Ранее Зеленский заявил, что украинские власти намерены «не только словами» бороться за переход Крыма под свой контроль. По его словам, у Киева «есть несколько форматов, несколько идей» по Крыму, но раскрывать их пока «слишком рано».

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